Reunión del patronato de la fundación CEER con los seis rectores de Galicia y el Norte de Portugal.

La Fundación CEER-Rede de Universidades Públicas de Galicia-Norte de Portugal reunió esta semana en Santiago a los rectores y rectoras de las seis universidades públicas que forman parte de la entidad, en el encuentro anual de su patronato, para hacer balance de su actividad.

Así, se reunieron los responsables de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de la Universidade de Vigo (UVigo), la Universidade de A Coruña (UDC), y las universidades portuguesas de Porto (U. Porto), do Minho (UMinho) y Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), para “renovar el compromiso” de seguir trabajando juntas a ambos lados de la frontera. En el encuentro estuvieron también la directora de la Fundación CEER, Inês Gusman, y la secretaria general, Ana Paula Marques.

El patronato es el principal órgano de gobierno de la fundación CEER y el espacio en el que las universidades comparten prioridades y coordinan su trabajo. Así, en la reunión los rectores y rectoras repasaron la actividad de la fundación en el último año y las líneas estratégicas que seguirá en 2027.

Relacionado El Campus trabaja en el acceso académico de jóvenes tutelados

Relevo en la presidencia

Asimismo, se formalizó el relevo en la presidencia del patronato, que pasa de la Universidade de Porto a la USC, en la persona de su rectora, Rosa Crujeiras. La Fundación CEER actúa desde hace más de 20 años como “puente estable” entre las instituciones académicas de Galicia y el Norte de Portugal, facilitando la colaboración entre las universidades y su participación en iniciativas conjuntas, en las que también intervienen administraciones y otros organismos de la eurorregión.

En el balance del último año, el patronato destacó el trabajo en la consolidación de consorcios europeos, en el diseño de propuestas y en el fortalecimiento de redes de cooperación con grupos de investigación, universidades y entidades públicas y privadas. Así, la fundación coordina proyectos en los tres principales programas Interreg que actúan en la eurorregión: Sudoe, Espazo Atlántico y el programa de cooperación España-Portugal (Poctep).

A ellos se suman nuevas vías de financiación, como la iniciativa b-solutions, Erasmus+, contratos de servicios a entidades como la Comisión Europea, entre otros.

En los próximos años, la fundación CEER “seguirá trabajando para facilitar la movilidad de estudiantes, docentes, personal investigador y personal de gestión” entre las seis universidades, impulsar formación conjunta y “reforzar la presencia común de las instituciones en los programas europeos”; además de acercar la investigación universitaria a las diversas necesidades de los territorios y dar más visibilidad a la cooperación entre las partes.