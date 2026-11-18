El Campus trabaja en el acceso académico de jóvenes tutelados
PROGRAMA DE INCLUSIÓN
El programa piloto Pías celebró su primera jornada de transferencia en la Facultad de Educación y Trabajo Social
La Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus celebró este martes la primera jornada del programa piloto Pias, en el que colaboran la Universidad de Vigo y la Xunta. Se trata de una iniciativa que busca impulsar la inclusión universitaria de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, un colectivo que solo en el 3% de los casos accede a estudios superiores postobligatorios.
El encuentro, organizado junto a la Unidad de Diversidad de la UVigo, entidades del tercer sector gallego y colegios profesionales, reunió a representantes institucionales y especialistas para compartir buenas prácticas que garanticen la igualdad de oportunidades. Durante la apertura, la vicerrectora Montserrat Cruz y la decana Isabel Mociño destacaron la responsabilidad social de la universidad para evitar que se pierda este talento, mientras que desde la Xunta y las organizaciones de infancia reclamaron más recursos, ayudas y acompañamiento para romper las cifras de exclusión educativa.
El profesor Deibe Fernández Simo, responsable de Pias, detalló las cuatro líneas de actuación del proyecto: orientación y seguimiento individualizado antes y durante la etapa universitaria; medidas de acción positiva en becas y plazas en residencias; formación para personal académico y profesionales del ámbito social; y talleres de sensibilización sobre la realidad de la juventud extutelada. La jornada se completó con una ponencia de Carlos Rosón, director de Igaxes, sobre el éxito escolar en contextos vulnerables.
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