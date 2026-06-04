La CIUG admite que solo una persona revisa los exámenes

El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area, compareció esta tarde para dar respuestas a la polémica generada por los errores en los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España. Pese a las quejas recibidas por parte de profesores y alumnos, Area defendió la gestión de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). “Só nun número moi, moi reducido de materias houbo algunha incidencia, como todos os anos e como en todos os distritos. A práctica totalidade dos exames foron impecables”, subrayó.

Preguntado por el examen de Dibujo Técnico, en el que se tuvieron que corregir un par de errores, insistió en que se tomarán “criterios extraordinarios para su corrección”, pero que no se volverá a realizar como se pedía. Las pautas que les darán a los correctores las concretarán aún este viernes.

Area explicó también que la elaboración de los exámenes es revisada por una única persona, el propio autor de la prueba. En 2024, propusieron a a la Xunta actualizar la orden que regula la selectividad y para que fuesen dos las personas que revisasen el examen, pero el presidente de la CIUG señaló que no recibieron respuesta por parte del Gobierno gallego.