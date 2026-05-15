La UVigo elige a su primera rectora: Arranca la segunda vuelta con una ligera bajada de participación

La Universidad de Vigo vive este viernes su segunda jornada electoral para la renovación de su rectorado. Aunque ya se sabe que por primera vez en su historia una mujer estará al mando de la institución, la comunidad universitaria elige hoy entre Carmen Garcia Mateo, candidata de Nós Universidade, o Belén Rubio, candidata de H2040.

De nuevo, 21.179 personas están convocadas para ejercer su voto en alguna de las 27 mesas distribuidas entre los campus de Ourense, Pontevedra y Vigo. Precisamente a este último acudieron esta mañana las dos aspirantes al rectorado.

La candidata de H2040 fue la primera en votar en esta segunda vuelta, poco después de las 10:30 de la mañana en el edificio de Ciencias Experimentales, a donde llegó acompañada por el rector Manuel Reigosa. Rubio afirmó encarar el día "con muchísima ilusión" y se mostró optimista respecto a sus opciones. "Tenemos muchas posibilidades porque en esta recta final de la campaña hemos trabajado intensamente para dialogar y unir fuerzas tanto con el equipo de Jacobo Porteiro como con votantes de otras listas. Confío en que de esas conversaciones salgan buenos resultados", aseguró.

Mientras tanto, la aspirante por Nós Universidade, Carmen García Mateo, depositó su papeleta a las 11:00 horas en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. También ella declaró vivir la jornada electoral con gran entusiasmo. "Como ya comenté en su momento, llevamos más de un año y medio de preparativos para alcanzar este día", señaló, añadiendo que, combinando "ilusión y responsabilidad", confían en lograr el respaldo mayoritario de toda la comunidad universitaria.

Menos participación en las primeras horas

En las primeras tres horas de votación de esta segunda vuelta, y con respecto a la primera, celebrada el pasado 6 de mayo, la participación bajó en todos los sectores, excepto en el PDI-A, que crece ligeramente situándose en el 57,17%, frente al 55,66% de hace una semana.

Por su parte, el PTXAS, que había alcanzado en la primera vuelta casi un 70% de participación a las 13:00 horas, desciende hasta el 59,05%. El PDI-B baja ligeramente del 35,44% de hace una semana al 35,29% de hoy, mientras que el voto del alumnado también cae, pasando del 6,62% de la primera vuelta al 4,64% de hoy.

Campus de Ourense

Un total de 5.758 personas están llamadas a pasar por las urnas en el Campus de Ourense, donde en la primera vuelta los resultados mostraron un mayor apoyo a la candidatura de Belén Rubio, siendo el único campus en el que Carmen García Mateo no acabó por delante.

Entre los votantes se encuentran los candidatos a dirigir el Vicerrectorado. Francisco Javier Rodríguez, candidato del equipo H2040, acudió a las urnas a primera hora. Allí, expresó su esperanza de que esta segunda ronda cuente con "mucha participación de la comunidad universitaria”, aunque reconoció que al ser viernes, "buena parte del alumnado ya no está en las aulas". El candidato también quiso subrayar el valor histórico de la jornada, señalando que "hoy es un día muy especial porque por primera vez tendremos en la UVigo a una mujer rectora y eso dice mucho y bien de los cambios que está habiendo en la sociedad".

Por otro lado, Montserrat Cruz, candidata para el Campus de Ourense en el equipo de Nós Universidade, hizo hincapié en la singularidad del escenario actual. Según indicó, "nunca hubo una segunda vuelta como esta y no hay precedente para saber cómo va a ser la respuesta de la gente, pero esperamos que sea buena".

La representante de Nós Universidade pronosticó un día "cuando menos intenso" y animó a la comunidad a participar activamente para que "vote lo que quiera y considere mejor para el futuro de la Universidad". Al igual que su contrincante, celebró la inminente elección de la primera rectora de la institución académica, manifestando su deseo de que "la Universidad de Vigo tenga una primera gran rectora".