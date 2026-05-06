La UVigo tendrá a su primera rectora: Carmen García Mateo y Belén Rubio irán a segunda vuelta

El futuro de la Universidad de Vigo se decidirá en una segunda vuelta, aunque ya se sabe que será una mujer la que asuma el mando. Tras dos intensas semanas de campaña, la comunidad universitaria pasó hoy por las urnas para ejercer su derecho al voto.

Con el 96% escrutado, ninguno de los tres candidatos obtuvo el 50% de los votos, por lo que las dos candidatas con mayor porcentaje, Carmen García Mateo (39,30%) y Belén Rubio (34,34%) se disputarán el rectorado el próximo 15 de mayo. Jacobo Porteiro se cae de la carrera a la gestión de la UVigo tras haber obtenido un 26,36% de los votos.

Los PTXAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) encabezaron la participación con un 81,37%. Le siguió el PDI doctor con vinculación permanente a la Universidad, con un 79,70%. Mientras, únicamente el 56,18% del personal docente e investigador restante pasó por las urnas, aunque el alumnado, con 18.274 convocados, no superó el 12% de participación.

Esta decisión deja a dos universidades de Galicia en manos de una mujer tras la elección reciente de Crujeiras en la de Santiago de Compostela. Ella fue la primera mujer en medio siglo de andadura de la Universidad de Santiago, y ahora en la de Vigo que cumple 36 años, otra mujer, sea Rubio o Mateo, se regirá por una mujer.