Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons por causas naturales

Un vecino de Vigo, de unos 50 años, falleció este martes en la isla de Ons por causas naturales, según confirmó el médico desplazado hasta el enclave para certificar el óbito. Los primeros indicios apuntan a que pudo sufrir un infarto.

El hombre se encontraba alojado en Ons junto a su pareja, que pasa los meses de verano en la isla, donde vende objetos de artesanía. El fallecido era además una persona conocida entre la comunidad isleña, por lo que la noticia causó consternación entre los residentes.

El aviso se recibió alrededor de las 12:30 horas. El personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas activó el protocolo de emergencia y se encargó de las primeras actuaciones, mientras se movilizaba a un profesional médico para desplazarse hasta la isla y certificar el fallecimiento.

Una vez confirmada la muerte por causas naturales, comenzó el operativo para retirar el cuerpo. Los trabajadores del parque utilizaron uno de sus vehículos para trasladarlo hasta el muelle de Ons, donde fue embarcado en una embarcación contratada específicamente para el servicio.

El cuerpo fue trasladado por mar hasta Bueu, donde esperaba personal de la funeraria para continuar el traslado por carretera hasta el tanatorio Vigo Memorial.

Malestar entre algunos vecinos por el traslado

El operativo generó también malestar entre algunos vecinos de Ons, que consideraron que el traslado podría haberse realizado de una manera más ágil mediante una embarcación oficial. Desde el Parque Nacional, sin embargo, defendieron que se activó el protocolo previsto desde el momento en que tuvieron conocimiento del fallecimiento.

El dispositivo incluyó la atención inicial, la comunicación con las autoridades, el desplazamiento del médico, la certificación del fallecimiento y la coordinación con los servicios funerarios para sacar el cuerpo de la isla.