Vegalsa-Eroski evita el desperdicio de más de 6.500 toneladas de alimentos en el primer semestre del año

Alimentos con descuento en una de las estanterías de un supermercado de la firma gallega.

En el marco de la novena Semana contra el Desperdicio Alimentario liderada por AECOC, Vegalsa-Eroski refuerza su compromiso con la lucha contra el desperdicio alimentario tras haber evitado el desperdicio de más de seis mil quinientas toneladas de alimentos durante el primer semestre del ejercicio 2026.

Del total, 5.223 toneladas corresponden a productos destinados al consumo humano, equivalentes a 20,8 millones de comidas, que se estima que permitirían alimentar a 11.397 familias durante seis meses. Este resultado es fruto de una estrategia que combina la comercialización de productos con descuentos especiales, las donaciones a entidades sociales, la colaboración con plataformas de aprovechamiento alimentario y la optimización de los procesos de gestión que afectan a toda la cadena de valor.

La estrategia de Vegalsa-Eroski frente al desperdicio alimentario abarca toda la cadena de valor y busca dar una segunda oportunidad a los productos, siempre que sea posible. En este sentido, durante el primer semestre del ejercicio 2026, Vegalsa-Eroski ha evitado el desperdicio de 1.603 toneladas de productos destinados a la alimentación animal.

Todas estas acciones están contempladas en el programa de Vegalsa-Eroski “Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero”, que desde el año 2024 cuenta con el certificado Food Waste Management System de Bureau Veritas.

"Este es un programa transversal, en el que cada uno de los miembros de la compañía estamos involucrados, entendiendo la responsabilidad que tenemos para que cada alimento que gestionamos tenga el máximo aprovechamiento posible y para que ningún producto apto para el consumo se convierta en desperdicio”, remarcó el director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro.

Indicó asimismo que “los resultados de este primer semestre reflejan el impacto de un modelo que combina la prevención, la comercialización con descuentos, la donación y la colaboración con iniciativas de aprovechamiento alimentario. De esta manera, avanzamos hacia un modelo de economía circular que genera valor social y ambiental y nos permite seguir construyendo una cadena alimentaria más responsable y sostenible”.