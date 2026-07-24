Vehículos y empleados gallegos del SPIF se movilizan para ayudar en la extinción de incendios forestales en Madrid y Castilla León

La Xunta de Galicia anunció que movilizará más de 60 profesionales de su Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF), así como medios materiales aéreos y terrestres, para prestar apoyo en las labores de extinción de los fuegos que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

Esta cooperación se enmarca en el contexto actual de declaración de Emergencia de Interés Nacional realizada por el Gobierno de España.

En el comunicado emitido desde la Xunta se explica, “Galicia muestra una vez más su solidaridad, siempre garantizado el correcto funcionamiento del operativo gallego contra los fuegos, que se mantiene en guardia, tal y como corresponde a la temporada de alto riesgo de incendios en la que nos encontramos actualmente”.

La Comisión Europea moviliza cuatro aviones

La Comisión Europea ha confirmado este viernes el despliegue de cuatro aviones para apoyar la lucha contra los incendios forestales en España, después de que el Gobierno solicitara la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Bruselas ha explicado que ya ha movilizado dos aviones con base en Grecia y otros dos estacionados en Italia, además del servicio de imágenes por satélite Copernicus, y ha subrayado que mantiene preparados otros recursos comunitarios, entre ellos una reserva de 777 bomberos preposicionados en distintos Estados miembro que podrían desplegarse si España lo solicita.

"Recibimos la petición española para activar el Mecanismo de Protección Civil anoche y ya hemos movilizado cuatro aviones junto con el servicio de imágenes por satélite Copernicus para apoyar la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", ha indicado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en rueda de prensa.

La respuesta de Bruselas llega después de que el Gobierno español solicitara la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), reclamando al menos cuatro medios aéreos de ala fija para combatir los incendios que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid y Ávila.

Fuentes de Moncloa ya habían confirmado que Grecia e Italia aceptaron la petición ofreciendo dos aviones Canadair CL-415 cada uno. Además, el Ejecutivo declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila por la evolución de los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, que han obligado a evacuar a cerca de 11.500 personas.

Se trata de la segunda ocasión en la que España activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE para hacer frente a incendios forestales, después de recurrir a este instrumento en agosto de 2025 durante los grandes fuegos registrados en Jarilla (Cáceres) y Castilla y León. En aquella ocasión, varios países europeos aportaron aviones, helicópteros, equipos terrestres y personal de enlace para apoyar las labores de extinción.