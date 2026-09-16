El verano de 2026 fue el más caluroso en Galicia desde 1961

El verano de 2026 se ha convertido en el más caluroso en Galicia desde que existen registros históricos, superando las mediciones computadas desde 1961. Durante los meses de junio, julio y agosto, la comunidad autonómica experimentó una temperatura media con una anomalía positiva de +2,5 ºC, cifra con la que rebasa el máximo anterior marcado en 2025. Este repunte térmico estuvo influenciado por las tres olas de calor consecutivas que afectaron a la Península Ibérica.

Precipitaciones escasas e irregulares

Respecto a las lluvias, el balance global arroja un verano especialmente seco. Las precipitaciones se dieron de manera desequilibrada durante los meses estivales: mientras que junio y julio se caracterizaron por un ambiente extremadamente seco, la tendencia cambió en agosto. Este último mes cerró con un carácter muy húmedo debido a los episodios de lluvia concentrados durante los últimos diez días.