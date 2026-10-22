Viajar en trenes de Media Distancia sin reservar asiento y con perros o bicis gratis: el cambio que llega en diciembre

Renfe eliminará a partir del 12 de diciembre la reserva previa de asiento en varias líneas de Media Distancia y Regionales

El uso cotidiano del tren de media y corta distancia experimentará un cambio sustancial antes de que termine el año. A partir del 12 de diciembre, los usuarios ya no estarán obligados a reservar una plaza numerada con antelación para viajar en diversas rutas de Media Distancia y Regionales, adoptando un sistema de acceso más flexible y directo, similar al de las redes de proximidad y al modelo habitual en el ferrocarril europeo.

Junto a la supresión del asiento asignado, la actualización tarifaria introduce dos medidas largamente reclamadas por los viajeros frecuentes:

Bicicletas sin coste añadido: Desaparece el suplemento que se cobraba hasta la fecha por subir a bordo bicicletas completas sin desmontar .

Viajar con animales gratis: Se elimina el recargo por el transporte de mascotas de hasta 10 kilos en transportín y de perros de hasta 40 kilos, una exención que ya funcionaba en determinadas tarifas y que ahora se generaliza al resto de estos servicios.

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La medida afectará de lleno a la movilidad ferroviaria en Galicia, donde el nuevo sistema sin reserva previa entrará en vigor en la conexión entre A Coruña y Vigo Guixar (incluyendo los enlaces con origen o parada en Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa), además del trayecto entre A Coruña y Ferrol.

En el resto del país, el cambio se aplicará de manera simultánea en corredores como Valencia – Alicante – Murcia – Cartagena; las conexiones del norte entre Burgos, Vitoria, Pamplona y Zaragoza; la ruta Valencia – Teruel – Zaragoza; el tramo Salamanca – Valladolid – Palencia; y las líneas extremeñas que enlazan Cáceres con Valencia de Alcántara, Mérida con Zafra y Badajoz con Villanueva de la Serena.