Vídeo | 13 detenidos en Ferrol por una trama de pasaportes falsos y familiares ficticios para facilitar la nacionalidad española

Pasaportes falsificados intervenidos por la Policía Nacional durante la operación en Ferrol y A Coruña.

La Policía Nacional ha desarticulado en Ferrol una presunta red criminal que facilitaba la obtención fraudulenta de la nacionalidad española a ciudadanos senegaleses mediante documentación falsa. La operación se ha saldado con 13 detenidos, doce en Ferrol y uno en A Coruña, entre ellos los considerados principales responsables del entramado.

Durante los tres registros domiciliarios realizados por los agentes se intervinieron 39 pasaportes manipulados y 24.000 euros en efectivo, además de otra documentación relacionada con la investigación.

Simulaban vínculos familiares para obtener la nacionalidad

La investigación comenzó después de que la Policía detectase indicios de que ciudadanos senegaleses asentados en distintos puntos de la provincia de A Coruña podían estar utilizando documentación falsificada para obtener la nacionalidad española.

Las pesquisas permitieron descubrir una estructura organizada que, presuntamente, se encargaba de captar solicitantes, conseguir documentación falsa, gestionar empadronamientos irregulares y preparar los trámites administrativos.

Uno de los métodos utilizados consistía en simular vínculos familiares que no existían. Los solicitantes aportaban documentación destinada a acreditar una supuesta relación de filiación con terceras personas, que asumían ficticiamente el papel de progenitores o familiares directos.

El objetivo era acceder a la nacionalidad española por opción aparentando cumplir los requisitos establecidos para este procedimiento.

Una abogada formaba parte del entramado

La organización contaba, según la investigación, con varios ciudadanos nacionalizados de origen senegalés y una abogada, que se encargaba de coordinar parte de la documentación, preparar a los comparecientes y gestionar los trámites administrativos.

La Policía considera que la red mantenía una actividad organizada y continuada y que ofrecía a los solicitantes un servicio completo para sortear fraudulentamente los controles documentales.

Los 13 detenidos son de origen senegalés y español y se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.