Una ourensana pierde 30.000 euros estafada tras enamorarse de un falso médico militar en Facebook

La denuncia de una mujer de la provincia de Ourense que perdió 30.000 euros mediante la conocida como "estafa del amor" ha permitido destapar una red criminal que habría obtenido 225.000 euros en apenas seis meses. El grupo ha sido desarticulado en el marco de la Operación XINROMAN.

Los agentes han detenido en Bilbao a un hombre de 28 años y una mujer de 74, mientras que se ha solicitado una orden europea de investigación contra un tercer investigado, un vecino de Italia de 35 años. El fraude comenzó a través de Facebook. La víctima fue contactada por un perfil falso que se hacía pasar por un médico militar destinado en un campamento situado en una zona de conflicto. Después de mantener durante meses una supuesta relación sentimental a distancia, el estafador comenzó a solicitarle diferentes cantidades de dinero.

La mujer terminó enviando 30.000 euros mediante transferencias bancarias, tarjetas de la plataforma de videojuegos Steam y envíos postales.

225.000 euros en apenas seis meses

La investigación financiera permitió descubrir un entramado mucho mayor. La red consiguió un beneficio de 225.000 euros en seis meses. Del total, 84.000 euros fueron enviados a cuentas extranjeras, 125.000 se retiraron presencialmente en cajeros de la provincia de Bizkaia y otros 16.000 euros se utilizaron para realizar compras en establecimientos de esa provincia.

El dinero circulaba rápidamente por múltiples cuentas bancarias nacionales e internacionales, incluidas cuentas en Italia, Lituania y Eslovaquia. Parte de los fondos también se transformaba en criptomonedas para dificultar su seguimiento.

Para abrir algunos de estos productos financieros, los investigados habrían utilizado documentación falsa y usurpado la identidad de una persona de avanzada edad, de quien habían conseguido el DNI físico.

La Operación XINROMAN ha permitido así descubrir un entramado financiero internacional relacionado con blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil, además de la estafa que dio origen a la investigación en Ourense.