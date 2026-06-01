Vídeo | Abren expediente al policía que empujó a una manifestante en Valencia

La Policía Nacional abrirá un expediente disciplinario al agente implicado en la agresión a una docente que participaba el domingo en una manifestación por la educación pública en Valencia. La mujer afectada presentó una denuncia por los hechos, según han informado fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se reunió ayer con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado en la enseñanza pública no universitaria.

Durante el encuentro, se trataron los hechos del domingo cuando, en un momento de la protestas, según los vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un policía empujó por la espalda a una mujer, que cayó al suelo de forma violenta, lo que provocó el rechazo y recriminaciones de varios testigos. En este sentido, tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado “a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación”, subrayan desde la Delegación del Gobierno.

Tras los hechos, Bernabé publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho totalmente incomprensible”.