Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 6 de abril
COMPARECENCIA
Aquí puedes volver a ver la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia tras el Consello de Xunta
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 6 de abril, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes volver a ver la intervención del presidente autónomico.
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