La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal al que atribuye numerosos robos en bares, restaurantes, comercios y estaciones de servicio de distintos puntos de la provincia de A Coruña. La banda actuaba principalmente de noche y empleaba herramientas como mazas y patas de cabra para reventar los accesos y hacerse con cajas registradoras y cajas fuertes.

La investigación, desarrollada en el marco de la Operación Patipol, permitió detener a tres presuntos integrantes del grupo, uno de ellos menor de edad, después de un atraco cometido en una gasolinera de Cecebre (Cambre).

El atraco en Cecebre permitió detener a tres sospechosos

El avance decisivo de las pesquisas se produjo el pasado 10 de noviembre, cuando un dispositivo de seguridad de la Comandancia de A Coruña permitió interceptar a los sospechosos poco después de cometer un robo con violencia e intimidación en una estación de servicio de Cecebre.

Los agentes detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda y recuperaron la totalidad de los efectos sustraídos durante el atraco. Dos de los arrestados, mayores de edad, fueron posteriormente enviados a prisión provisional por orden judicial.

La investigación estaba siendo desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Carballo, con la colaboración del Puesto Principal de Carballo y del Equipo Territorial de Policía Judicial de Cambre.

Mazas, patas de cabra y armas blancas

Los investigadores sostienen que el grupo se desplazaba en vehículos entre distintas localidades de la provincia para cometer los asaltos, principalmente durante la noche.

Para acceder a los establecimientos utilizaban mazas y patas de cabra, con las que fracturaban puertas y otros elementos de acceso. Una vez dentro, arrancaban cajas registradoras y cajas fuertes para hacerse con dinero y otros objetos de valor.

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En algunos de los asaltos la actuación fue más violenta. La Guardia Civil atribuye al grupo tres robos con violencia e intimidación, en los que sus integrantes habrían utilizado armas blancas y otros objetos para amenazar a trabajadores de estaciones de servicio.

Registros en Carballo y Cambre

La operación continuó después de las detenciones. El pasado 12 de noviembre, los agentes realizaron varias entradas y registros en domicilios de Carballo y Cambre, después de obtener el correspondiente mandamiento judicial.

Durante estas actuaciones fueron intervenidos diversos efectos presuntamente relacionados con los robos investigados. Entre ellos figuran décimos de Lotería Nacional y cupones de la ONCE, además de un casco de motocicleta y un machete de grandes dimensiones que habría sido utilizado en un atraco cometido el pasado 30 de octubre en Cambre.

Los investigadores también recuperaron maquinaria industrial, otros efectos de valor y dos motores de embarcación fueraborda que habían sido sustraídos.

Numerosos robos y graves daños en los negocios

La Guardia Civil señala que el grupo habría cometido un elevado número de asaltos en un periodo de tiempo reducido. Los objetivos incluían gasolineras, bares, restaurantes, cervecerías y otros establecimientos de diferentes localidades.

Aunque el botín obtenido en muchos casos era relativamente escaso, los robos provocaron importantes daños materiales en los negocios y generaron, según el instituto armado, una "gran alarma social".

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Única del Tribunal de Instancia de Carballo el pasado 13 de noviembre.

La Operación Patipol continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones ni que el grupo pueda estar relacionado con otros delitos una vez concluyan los análisis de los efectos intervenidos.