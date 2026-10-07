Vídeo | Cae una banda tras robar 100.000 euros en joyas en Oleiros: uno de sus miembros será extraditado a Chile

La Guardia Civil ha detenido a tres integrantes de una banda criminal itinerante especializada en robos con fuerza en viviendas después de investigar la sustracción de joyas y otros efectos valorados en 100.000 euros en una casa de Oleiros (A Coruña). Los arrestados, dos hombres de 33 y 26 años y una mujer de 28, son de nacionalidad chilena y residían en la provincia de Barcelona.

La investigación, denominada Operación Ribera-Mariñas, permitió determinar que el robo de Oleiros se produjo a plena luz del día y aprovechando la ausencia de los propietarios. Los autores habrían utilizado inhibidores de frecuencia y herramientas especializadas para abrir puertas y ventanas.

Gracias a la colaboración de la Policía Local, los investigadores obtuvieron imágenes del vehículo utilizado para huir y comprobaron que se dirigía hacia Cataluña. La Guardia Civil estableció entonces un dispositivo con la Comandancia de Zaragoza y consiguió interceptarlo en la A-68, a la altura de Alagón.

Los ocupantes intentaron huir y ofrecieron una fuerte resistencia antes de ser detenidos. En el vehículo se localizaron numerosos anillos, pulseras y otras piezas de oro, gran parte de ellas correspondientes al botín sustraído en Oleiros.

Investigados por otros robos en Vigo

Las pesquisas permitieron relacionar al grupo con otros dos robos con fuerza cometidos el día anterior en viviendas del casco urbano de Vigo. La Guardia Civil investiga además su posible participación en otros delitos en las provincias de Pontevedra y León.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Zaragoza, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

"El Chicorte", buscado por las autoridades chilenas

La investigación descubrió que uno de los arrestados, conocido como "El Chicorte", estaba siendo buscado en Chile. Las autoridades de ese país le atribuyen presuntamente el liderazgo de una estructura criminal asentada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana de Santiago.

Según la información recabada mediante la cooperación policial internacional, esa organización estaría vinculada al tráfico de drogas, circulación ilegal de armas, asociación ilícita y blanqueo de capitales. También se investiga su posible implicación en varios homicidios en Chile.

Tras comprobar estos antecedentes, se han iniciado los trámites para extraditar a "El Chicorte" a Chile. La investigación continúa abierta para determinar si los detenidos están relacionados con más robos.