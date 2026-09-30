Detenidos en Pereiro de Aguiar dos falsos operarios de mantenimiento por el robo de más de 20.000€ de cableado público
UNA PAREJA
La Guardia Civil detiene a una pareja que vestía ropa de trabajo de mantenimiento para cometer el robo de cobre del alumbrado público en O Pereiro de Aguiar, causando daños valorados en más de 20.000 euros
Una mujer de 46 años y un hombre de 37, ambos vecinos de Ourense, han sido detenidos como presuntos autores de tres robos continuados de cableado de cobre del alumbrado público en el municipio de Pereiro de Aguiar. En total, el valor del material sustraído asciende a 20.535 euros. Para no levantar sospechas entre los conductores que circulaban por la zona, los arrestados utilizaban indumentaria idéntica a la del personal de mantenimiento de carreteras mientras manipulaban las arquetas del suelo a plena luz del día.
Las pesquisas se iniciaron en julio de 2026 tras detectarse las primeras sustracciones. El primer golpe tuvo lugar el 14 de julio en la carretera OU-536, donde los sospechosos levantaron 12 arquetas para retirar la instalación eléctrica. Semanas después, el 4 de septiembre, regresaron exactamente al mismo punto nada más reponerse el servicio para llevarse otros 168 metros de cable. El 10 de septiembre, emplearon el mismo patrón en la localidad de A Medorra, donde se apoderaron de 696 metros más.
El operativo culminó la mañana del 28 de septiembre en el Polígono de San Cibrao das Viñas. Los agentes interceptaron al hombre en las inmediaciones de un centro de compraventa de chatarra cuando intentaba vender un lote de material idéntico al sustraído en las vías públicas.
Tras ser puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Ourense, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el varón. La investigación permanece abierta.
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