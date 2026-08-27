Vídeo | Cuatro ballenas azules sorprenden frente a Fisterra en un avistamiento excepcional

Una de las cuatro ballenas azules se aproxima a pocos metros de la embarcación frente al Cabo Fisterra durante el excepcional avistamiento.

Una salida para contemplar cetáceos se convirtió este lunes en una experiencia extraordinaria frente al Cabo Fisterra. Una embarcación de Buceo Finisterre pudo observar cuatro ballenas azules, el animal más grande del planeta, durante su recorrido por aguas gallegas.

El avistamiento se produjo a unas seis-ocho millas de la costa, cuando los enormes cetáceos aparecieron junto a la embarcación. Uno de ellos llegó a aproximarse a menos de diez metros del barco, permitiendo a los ocupantes contemplar de cerca una especie cuya presencia en Galicia es poco habitual.

La escena fue registrada en fotografías y vídeo por el equipo de Buceo Finisterre, que realizaba una de sus salidas de contemplación de cetáceos. A bordo viajaba también una bióloga, además de un grupo de visitantes procedentes de Madrid que pudieron disfrutar por primera vez de un encuentro de estas características.

Habitualmente pueden observar alguna, pero lo más frecuente en estas fechas son los rorcuales comunes. El equipo ya había visto dos ejemplares el año pasado en la misma zona y prácticamente en las mismas fechas.

Las primeras ballenas azules avistadas este año en Galicia

Las ballenas azules llegan a las aguas gallegas durante los meses de verano en busca de alimento, principalmente kril, pequeños crustáceos que abundan en determinadas zonas del Atlántico. Después continúan su desplazamiento hacia latitudes más bajas.

Estos gigantes marinos pueden alcanzar habitualmente entre 25 y 30 metros de longitud y llegar a pesar alrededor de 100 toneladas, unas dimensiones que convierten cualquier encuentro con ellos en un espectáculo excepcional.

Un encuentro a pocos metros de la embarcación

La proximidad de uno de los ejemplares fue uno de los momentos más impactantes de la jornada. La empresa realiza salidas participativas para la observación de cetáceos y cuenta con una bióloga que acompaña a los grupos y explica cómo actuar ante la presencia de ballenas, delfines y otras especies marinas.

Buceo Finisterre mantiene estas salidas hasta octubre, siempre condicionadas por el estado del mar y las condiciones de navegación. El avistamiento de las cuatro ballenas azules convierte esta jornada en uno de los encuentros más singulares registrados este año en la costa gallega.