Vídeo | Una decena de jóvenes involucrados en una brutal pelea nocturna en Lalín

Pasadas las seis de la madrugada, vecinos del centro de Lalín llamaron a la policía al ser alertados por los gritos de una pelea entre jóvenes.

En pleno centro de la localidad y cerca de la zona de ocio nocturno, hombres y mujeres jóvenes se veían envueltos en una pelea entre dos grupos. En las imágenes se puede observar como los tirones de pelo, puñetazos son intercambiados por mujeres de grupos separados.

También se puede apreciar algunos hombres con cinturones golpeando a sus rivales o tirándolos al suelo para propinarle constantemente patadas.

La intervención de los vecinos evitó que esta pelea pudiera ir a más además de avisar a policía y ambulancias que se personaron en el lugar de los hechos.

Testigos apuntan que incluso pudo verse a una joven portar un machete durante el episodio. Por el momento no se han presentado denuncias por lesiones y según indica la Guardia Civil de Lalín algunos jóvenes son conocidos por este tipo de episodios en ocasiones anteriores.