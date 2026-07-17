Vídeo | Detenido por agredir sexualmente a una mujer en un autobús en Lugo: "Este hombre me venía tocando"

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una mujer en un autobús que realizaba el trayecto entre Viveiro y A Coruña, a la altura de Baamonde, en el municipio lucense de Begonte.

Según la investigación, el sospechoso se sentó junto a la víctima durante el viaje, le cubrió las piernas con una sudadera y comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento. La mujer alertó de inmediato de lo ocurrido, lo que provocó que el presunto agresor abandonase rápidamente el vehículo en la parada de Baamonde y huyese del lugar.

Tras la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación en la que resultó fundamental la colaboración de los pasajeros y del conductor del autobús, quienes facilitaron una descripción detallada del sospechoso.

Los agentes analizaron además las imágenes de las cámaras de videovigilancia de varias estaciones de autobuses, logrando identificar y localizar al presunto autor en la estación de Lugo. Las pesquisas permitieron comprobar que se alojaba en un hostal de la ciudad y que contaba con antecedentes policiales recientes por hechos similares.

Finalmente, se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con su localización y detención. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias practicadas por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Vilalba.