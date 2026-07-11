Detenido un hombre por una presunta agresión sexual durante los Sanfermines, en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de una agresión sexual cometida durante la madrugada de este sábado en plena celebración de las fiestas de San Fermín.

Según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona, los hechos ocurrieron alrededor de las 4.45 horas en la zona de la Vuelta del Castillo, uno de los espacios más concurridos de la capital navarra durante las fiestas.

Tras conocerse la agresión, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó una declaración institucional en la que expresó su "total rechazo y condena" a lo ocurrido, además de trasladar su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno", mostrando también su respeto por la intimidad y los derechos de la víctima.

En el comunicado, el Consistorio reafirma su compromiso de combatir cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista, así como de seguir trabajando para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar la libertad de las mujeres en todos los espacios de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento anunció que se sumará a las movilizaciones que convoque el movimiento feminista de Pamplona e invitó a la ciudadanía a participar en los actos de protesta.

Por otra parte, la Junta Local de Protección Civil informó este sábado de que durante la última jornada festiva también se registraron tres denuncias por tocamientos, una de las cuales se saldó con la detención de una persona como presunta autora de los hechos.

Diez años del caso de La Manada

El 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín, cinco hombres conocidos como La Manada agredieron sexualmente a una joven de 18 años en el portal de un edificio del centro de Pamplona. Los hechos, grabados por los propios agresores, provocaron una enorme conmoción social y dieron lugar a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente de España.

La primera sentencia, dictada en 2018, condenó a los acusados por abuso sexual, lo que desencadenó multitudinarias protestas en todo el país. Un año después, el Tribunal Supremo revocó ese fallo y los condenó por agresión sexual, al considerar que existió intimidación suficiente para anular el consentimiento de la víctima. La resolución marcó un antes y un después en el debate sobre la violencia sexual y contribuyó a impulsar cambios legislativos en materia de consentimiento.

Con respecto a la agresión que tuvo lugar este sábado, en Pamplona, la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias de la presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada.