Vídeo | Roba la caja de un comercio del centro de Ourense a plena luz del día: "Si llega a ver el cúter estoy jodido"

Un hurto en el centro de Ourense a plena luz del día sorprendió a los vecinos de la ciudad. Sucedió en un comercio de impresión 3D ubicado en el número 24 de la Avenida de Buenos Aires, alrededor de las 18:30 horas de este martes, cuando un hombre accedió al local y sustrajo el dinero de la caja registradora.

Fran, copropietario del negocio, se encontraba en una parte trasera cuando vio por la cámara del móvil que un individuo entraba con rapidez. Salió “disparado como una bala” y se lo encontró junto a la caja. “Tranquilo, tranquilo”, le dijo el sospechoso. “¿Qué haces ahí?”, respondió él. Aunque el hombre aseguró que no había cogido nada, al revisar la caja faltaban 225 euros.

Un cúter entre ambos

El afectado subraya que lo más preocupante fue que ocurriera “a plena luz del día”. Durante unos segundos de tensión, mientras el individuo intentaba justificarse, Fran reparó en que tenía "un cúter sobre la mesa" y temió que pudiera usarlo: "Si llega a verlo, estoy jodido".

Tras el robo, llamó a la Policía Local de Ourense, que acudió en menos de cinco minutos, y gracias a las cámaras de seguridad fue identificado y localizado poco después. Según el comerciante, cuando lo interceptaron solo llevaba 40 euros, que le fueron devueltos.

La Policía Local confirmó los hechos y señaló que el hombre, de iniciales Y. T. G., tenía una orden previa de detención por hurtos.

Por su parte, aunque Fran respondió a la amenaza con contundencia, sí que admite que todavía está volviendo la normalidad tras el susto. “El dinero duele, claro, pero lo peor fue el mal rato”.