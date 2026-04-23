Vídeo | Seis tripulantes rescatados de un velero estonio con una vía de agua a 155 millas de Galicia

El helicóptero Pesca 1 durante la evacuación de los seis tripulantes de un velero con bandera estonia a 155 millas de la costa de Galicia.

Una compleja operación de salvamento marítimo ha permitido rescatar este miércoles a seis tripulantes de un velero de bandera estonia que se encontraba en situación crítica a 155 millas de la costa de Galicia, frente a las Rías Baixas. La intervención, calificada como “límite” por los servicios de emergencia, se desarrolló en pleno Atlántico en condiciones meteorológicas adversas.

La embarcación, identificada como el velero "Cekritito", sufrió una vía de agua, quedó sin propulsión y con el combustible prácticamente agotado, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra.

Rescate aéreo en condiciones extremas

El helicóptero Pesca 1 fue movilizado de inmediato para alcanzar la zona, situada a casi 300 kilómetros de la costa gallega. A bordo del velero viajaban cuatro hombres y dos mujeres, que lograron mantener la situación bajo control durante un tiempo antes de solicitar la evacuación y activar la radiobaliza de emergencia.

La operación se vio dificultada por vientos del sur de hasta 30 nudos y por los problemas de comunicación iniciales, que fueron resueltos posteriormente mediante sistemas satelitales. Finalmente, el helicóptero logró evacuar a toda la tripulación sin incidencias y trasladarla sana y salva al aeropuerto de Vigo.

Las autoridades han destacado la complejidad técnica y la distancia extrema del operativo, que exigió una respuesta rápida en un entorno de alto riesgo en alta mar. Aunque no se ha confirmado el estado final de la embarcación, fuentes del rescate señalan que el velero se encontraba en proceso de hundimiento en el momento de la evacuación.

La actuación ha sido considerada un ejemplo de coordinación eficaz en situaciones de emergencia marítima extrema en el Atlántico.