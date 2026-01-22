Los vigilantes de hospitales gallegos denuncian agresiones diarias

Los vigilantes de seguridad de toda Galicia se concentraron en la mañana de ayer en las inmediaciones del Hospital Provincial de Santiago de Compostela para exigir medidas a la Consellería de Sanidade ante las agresiones “diarias” que se viven en los centros sanitarios, lo que está generando baja en un 50 % de la plantilla. Así pues, se trata de la tercera concentración que se lleva a cabo tras el incidente ocurrido en el Hospital de Oza (A Coruña), en el que un trabajador de seguridad perdió parte de una oreja tras la agresión de un paciente.

Sin embargo, el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Galicia (USO), recalcó que no se trata de un hecho aislado y reclamaron a la Xunta que les escuchen.

USO y UGT ya se habían reunido antes del pasado verano con la Consellería de Sanidade, sin embargo, no obtuvieron “cambios sustanciales”. De este modo, siguieron reclamando mejoras laborales para que se contrate a más personal de seguridad y que se elabore un protocolo de actuación común para todas las áreas sanitarias.

Paralelamente, también pidieron que se imparta una mayor formación y que doten a los vigilantes de seguridad de más medios para protegerse a ellos mismos y a los usuarios de los centros sanitarios. “No estamos trabajando en un sitio normal, el estado emocional de la gente que está en el hospital no es el mismo que el de la gente que se encuentra en otros centros donde trabaja la seguridad privada. Todos los usuarios están en riesgo”, aseguró la representante del sector de seguridad de UGT, Susana Blanco.

Finalmente, los representantes de ambos sindicatos denunciaron que el día 5 de febrero volverán a mantener un encuentro con la Consellería. No obstante, hasta esa fecha se mantienen convocadas más manifestaciones.

Manifestación por colapsos en sanidad el 1 de febrero

Plataforma SOS Sanidade Pública convocó una concentración para el domingo 1 de febrero en Santiago de Compostela para denunciar los “continuos colapsos” de la sanidad pública gallega. La manifestación, bajo el lema “Mobilízate para defender o teu dereito a saúde”, saldrá de la Alameda de Santiago y recorrerá varias calles compostelanas hasta acabar en la Plaza del Obradoiro, donde se leerán los manifiestos. Amenizará la manifestación Isabel Risco, con la actuación del grupo musical De Ninghures.

“Consideramos que la destrucción y privatización del Sistema Sanitario Público que está haciendo el PP en Galicia lleva a que: o nos movilizamos o el sistema seguirá colapsado y en permanente destrucción”, destacaron en un comunicado.