Vigo, al límite por la falta de agua: Caballero advierte de que solo quedan reservas para 22 días

La situación del abastecimiento de agua en Vigo es "extrema", según ha advertido este miércoles el alcalde, Abel Caballero, quien asegura que la ciudad dispone de reservas de agua de calidad "óptima" para únicamente 22 días. El regidor confía en que las lluvias previstas para este fin de semana contribuyan a aliviar la situación.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero ha reiterado sus críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de que este calificase la situación de "preocupación", pero descartase que se tratase de una "emergencia". "No quiere reconocer lo que es un clamor", ha afirmado el alcalde vigués, insistiendo en la gravedad de la situación que atraviesa el suministro de agua.

Caballero responsabiliza a la Xunta de la falta de agua

El regidor ha vuelto a señalar al Gobierno gallego por no haber construido una nueva presa en el río Oitavén, una infraestructura que considera necesaria para garantizar el abastecimiento. "La Xunta no hizo nada", ha sentenciado Caballero, que mantiene sus discrepancias con Rueda sobre la gravedad del problema.

Asimismo, ha destacado la inversión realizada por el Concello de Vigo en la nueva potabilizadora, que también suministra agua a otros municipios del entorno. "Baiona estaría seca si no fuese por Vigo", ha asegurado el alcalde, quien ha añadido: "Nosotros somos la Xunta aquí".

Pendientes de las lluvias del fin de semana

Pese a sus advertencias, Caballero ha expresado su deseo de que se cumplan las previsiones de lluvia para este fin de semana, que podrían contribuir a mejorar la situación de las reservas.

Por el momento, el alcalde mantiene que Vigo atraviesa un escenario límite, mientras que la Xunta considera que existe una situación de preocupación, aunque no de emergencia.