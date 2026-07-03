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Vilavedra chega disposta a combater a banalidade

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Rueda asiste á presentación da presidenta do Consello da Cultura.

La Región
La Región
Publicado: 04 jul 2026 - 01:00 Actualizado: 04 jul 2026 - 01:00
Vilavedra, á esquerda, con Rueda e a anterior presidenta, Rosario Álvarez.
Vilavedra, á esquerda, con Rueda e a anterior presidenta, Rosario Álvarez. | La Región

A catedrática Dolores Vilavedra, recentemente elixida presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), tomou posesión do seu cargo onte nun acto que tivo lugar na sede da institución en Santiago e que contou cunha ampla representación do ámbito político, institucional, académico e cultural. “Combateremos a desinformación e a banalidade coas ferramentas da razón, a investigación e a creatividade”, declarou.

Queremos que o Consello sexa unha caixa de resonancia das grandes voces da cultura contemporánea galegas e non galegas. Será unha prioridade deste equipo facer visible o compromiso desta institución coa sabedoría, a capacidade de análise e reflexión co espírito crítico e co valor do coñecemento científico”, aseverou a nova presidenta.

Durante a súa intervención, situou a produción dun coñecemento “transversal e interdisciplinar” no centro da misión da institución e apelou a “continuar a manter a diversidade disciplicar apostando ao mesmo tiempor pola divulgación e pola excelencia”. Así mesmo, asegurou sentirse “abrumada” pola “honra que supón suceder na presidencia a figuras tan destacadas como Ramón Piñeiro, Figueira Valverde, Carlos Casares, Ramón Villares ou Rosario Álvarez”, pois “deixaron moi elevado o nivel de esixencia e excelencia que leva aparellado asumir este cargo”. Tamén recoñeceu a importancia social de converterse na segunda muller en presidir a institución.

Pola súa banda, a presidenta saínte, Rosario Álvarez, definiu o seu mandato como “colaborativo, participativo e non presidencialista” e despediuse “con satisfacción polo traballo feito, con gratitude e con moitísima esperanza”. Entre os asistentes no acto, atopábase o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen agradeceu á presidenta saínte pola “súa lealdade, amabilidade e por estar sempre disposta a escoitar desde a responsabilidade”, así mesmo, recoñeceu “o seu legado”. Tamén tivo palabras para a nova presidenta e asegurou que “o seu éxito será o éxito dos galegos”.

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