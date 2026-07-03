Celanova desde las alturas

Entre las joyas que atesora el Archivo Recaredo Vega, destaca esta original perspectiva capturada por Rizo desde las alturas del convento. Es de suponer que Xosé Vázquez Arias, en su querida villa de Celanova, no encontraba puertas cerradas a la hora de buscar el mejor ángulo para su cámara.

En esta ocasión, la mirada se sitúa en un punto privilegiado: ¿quizás el campanario o los propios tejados del monasterio? Los expertos en la arquitectura del cenobio podrán precisarlo; lo que resulta indiscutible es la originalidad de una toma que nos permite imaginar el bullicio de los días de feria en la villa de San Rosendo.

La imagen atestigua la capacidad de convocatoria de estas jornadas, evidenciada por el gran número de autocares estacionados en la zona. Resulta fascinante observar los grupos de gente: tal vez ese corrillo central se deba a la presencia de un charlatán ofreciendo su mercancía con verbo ágil, mientras que el otro grupo, quizás, se agolpa ante el escaparate donde el propio Rizo exhibía las pruebas gráficas de la feria anterior, convirtiendo la fotografía en un espejo de la propia vida local.