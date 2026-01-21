Un virus respiratorio aumenta su positividad en Galicia y se acerca al 10%

El virus respiratorio sincitial (VRS) sigue aumentando su tasa de positividad en Galicia y alcanza ya el 9,8% en la semana 3 del año (del 12 al 18 de enero), frente al 8% de la semana anterior, según recoge el informe semanal de seguimiento que publica la Consellería de Sanidade.

En esta última semana, se observa un incremento en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años. En concreto, el aumento fue del 5% en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025. Para el conjunto de menores de dos años, la tasa creció un 20,4% respecto a la semana previa.

En cuanto a hospitalizaciones, se registró un ingreso en la última semana en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y ninguna hospitalización de lactantes menores de dos meses, que están atravesando su primera ola de VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2% en el caso de los bebés vacunados en los hospitales gallegos al nacer durante la campaña, y del 94,9% para los nacidos fuera de campaña, entre abril y septiembre de 2025.

Respecto a los ingresos hospitalarios de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron cuatro ingresos entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, y dos ingresos en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

En adultos, durante la segunda semana del año se registraron 35 ingresos por VRS en mayores de 60 años, de los cuales 25 correspondieron a personas mayores de 80 años.