Virus Respiratorio Sincitial (VRS) incide con fuerza en Ourense: qué es, cuáles son los síntomas y cómo evitarlo

Vacuna contra el VRS en Ourense

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias, especialmente en bebés y niños pequeños. En el Hospital de Ourense, junto a la gripe y el COVID, supone una de las principales infecciones de este tipo que concluyen en positividad.

Aunque la mayoría de las personas lo contraen alguna vez en la vida y se recuperan sin complicaciones, en ciertos grupos puede provocar cuadros más graves.

¿Qué es el Virus Respiratorio Sincitial (VRS)?

El VRS es un virus que afecta principalmente a las vías respiratorias. Produce infecciones como resfriados comunes, pero también puede causar bronquiolitis y neumonía, sobre todo en lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados.

Es muy frecuente durante los meses de otoño e invierno, cuando aumentan las infecciones respiratorias.

¿Cómo se contrae?

El virus sincitial se transmite con mucha facilidad. Las principales formas de contagio son:

A través de gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

Por contacto directo con una persona infectada, como besos o manos contaminadas.

Al tocar superficies u objetos donde el virus está presente y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos.

El virus puede sobrevivir varias horas en superficies duras, lo que facilita su propagación, especialmente en guarderías y hogares.

Síntomas más comunes

Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 6 días después del contagio. En la mayoría de los casos son leves, pero pueden agravarse en personas vulnerables.

Síntomas frecuentes:

Congestión nasal

Secreción nasal

Tos

Estornudos

Fiebre leve

Dolor de garganta

Síntomas de alarma (especialmente en bebés):

Dificultad para respirar o respiración rápida

Silbidos en el pecho

Hundimiento de las costillas al respirar

Coloración azulada de labios o uñas

Falta de apetito o dificultad para alimentarse

Somnolencia excesiva o irritabilidad

¿Cómo evitar el contagio?

No existe una cura específica para el VRS, por lo que la prevención es clave. Algunas medidas efectivas son:

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

Evitar el contacto cercano con personas resfriadas.

Limpiar y desinfectar superficies y juguetes con regularidad.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Evitar exponer a bebés pequeños a lugares concurridos durante temporadas de brotes.

No fumar cerca de niños, ya que el humo aumenta el riesgo de complicaciones respiratorias.

En algunos casos específicos, existen tratamientos preventivos indicados por profesionales de la salud para bebés con alto riesgo.

Conclusión

El virus respiratorio sincitial es muy común y, aunque generalmente causa síntomas leves, puede ser serio en bebés, adultos mayores y personas con enfermedades previas. Con medidas básicas de higiene y prevención, es posible reducir significativamente el riesgo de contagio y proteger a los más vulnerables.