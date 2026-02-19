El TSXG ratifica el despido de un piloto del 061 en Ourense: vuelos con baja visibilidad y un aterrizaje entre ganado

El comportamiento imprudente de un piloto de un helicóptero con base en Ourense del 061 le costó el despido en marzo de 2025, una decisión empresarial que ahora ratifica el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los hechos sucedieron en tres días consecutivos, realizando el último de ellos la aeronave un aterrizaje en una zona de ganado que causó a una de las pasajeras un estado de pánico al quedarse parada frente a una vaca, que paró a escasos metros de ella.

Todo comenzó el 15 de enero de 2025, cuando el sistema de seguridad de la empresa -concesionaria del servicio en ese momento- recibió una denuncia grave sobre varios eventos potencialmente peligrosos en vuelos realizados por el trabajador. A raíz de ello, se inició una investigación en la que entrevistaron a los denunciantes y trabajadores de la base verificando que las conductas eran graves al poner en riesgo a los tripulantes y a terceros. Incluso varios pasajeros médicos habían manifestado su voluntad de no volver a participar en operaciones de vuelo con este empleado. El proceso culminó con el despido.

Los graves hechos que la compañía hace constar sucedieron en tres días consecutivos, entre el 8 y el 10 de enero de 2025. El primero de ellos el empleado hizo un vuelo sin valorar correctamente las condiciones meteorológicas, realizando hasta tres intentos para aterrizar, llegando incluso a desactivarse el piloto automático por las rachas de viento. En uno de los ellos, además de quedar lejos del punto de atención al paciente, había un vallado perimetral que impedía a los sanitarios salir a atenderle.

Al día siguiente, situación parecida. Voló con una visibilidad inferior a los mínimos establecidos, sin referencias visuales al terreno y con graves errores de comunicación con la torre de control del aeropuerto de Vigo, que incluso demoró la salida de un avión comercial, ya en pista, hasta poder aclarar la posición del helicóptero de emergencias. “¿Dónde coño están ustedes?”, llegaron a preguntarle al piloto.

No pudo aterrizar en la base de Ourense, teniendo que hacerlo finalmente en el campo de fútbol de Chantada. “Todo ello provocó un estado de ansiedad y miedo entre los pasajeros médicos hasta el punto de pensar que el vuelo iba a terminar en un accidente”, recoge la sentencia del Social 1 de Ourense.

Incidente con una vaca

El 10 de enero de 2025, el fallo recoge que el helicóptero despegó con destino a Ramirás. En él, viajaban el trabajador -comandante-, un tripulante técnico y dos pasajeros médicos. Tras el despegue, el tripulante, pese a no poder, tomó los mandos de la aeronave realizando las maniobras de aproximación y aterrizaje.

El empleado despedido posteriormente solo preguntó si el lugar de aterrizaje era el seleccionado, sin verificar si era o no adecuado. Tras llegar, asumió los mandos y el tripulante y los pasajeros médicos desembarcaron sin observar que en el lugar había ganado. Esta situación los puso en peligro, quedando una de las sanitarias frente a una vaca, que paró a escasos metros de ella, lo que le provocó un estado de pánico.

La empresa decidió despedir al trabajador, entregándole la carta el 19 de marzo de 2025. Este optó por recurrir la decisión primero al Juzgado de lo Social de Ourense y luego al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, desestimando ambos sus pretensiones y confirmando que el despido fue procedente.