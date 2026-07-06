Vuelven al mar dos tortugas rescatadas en Vigo tras estar al borde de la muerte por las borrascas

Dos tortugas marinas rescatadas en las costas gallegas serán liberadas este lunes frente a la ría de Vigo después de completar con éxito un proceso de recuperación en las instalaciones de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), según ha informado la propia entidad.

Las protagonistas son Noetiña y Tanxil, dos ejemplares de tortuga común que llegaron al centro en condiciones muy delicadas durante el pasado invierno. La liberación se realizará desde la embarcación "Novo Ollo do Mar", una vez comprobado que ambas se encuentran en condiciones óptimas para retomar su ruta migratoria por el Atlántico.

Galicia constituye un importante corredor oceánico para las tortugas marinas que nacen en las playas del Caribe y recorren el Atlántico durante gran parte de su vida antes de regresar a sus zonas de reproducción. Sin embargo, el intenso tren de borrascas que azotó la costa gallega durante el invierno provocó la aparición de numerosos animales marinos varados, entre ellos 19 tortugas marinas, un centenar de cetáceos y unas 4.500 aves marinas.

Tanxil fue localizada el 18 de febrero en la playa que le da nombre, en Rianxo, con un evidente cuadro de debilidad, bajo peso y síntomas de hipotermia. A su ingreso en la unidad de recuperación apenas pesaba 565 gramos y presentaba diversas abrasiones leves. Noetiña, por su parte, fue rescatada por la tripulación del pesquero "Noeta Primero" cuando flotaba inmóvil a pocas millas del cabo Fisterra. Llegó con el caparazón cubierto de algas debido a la falta de movilidad y con una aleta posterior amputada, una lesión que pudo deberse a un ataque de depredadores o a una captura accidental en artes de pesca.

Ambas han permanecido durante varios meses en la Unidad de Cuidados Intensivos para Tortugas Marinas que CEMMA gestiona en Nigrán, donde un equipo veterinario especializado les ha proporcionado tratamiento, alimentación y seguimiento hasta garantizar su recuperación. Según la entidad, alrededor del 70 % de las tortugas marinas ingresadas logra volver al mar tras superar este proceso de rehabilitación.

La recuperación en CEMMA

La organización recuerda que muchas de las tortugas que llegan a la costa gallega sufren hipotermia e inanición al entrar en aguas demasiado frías, lo que les impide alimentarse y nadar con normalidad. Además, durante las primeras semanas de recuperación es habitual que expulsen restos de plásticos ingeridos, un problema que evidencia el impacto de la contaminación sobre la fauna marina.

Desde CEMMA insisten en la importancia de que cualquier persona que encuentre una tortuga marina varada o flotando sin apenas movimiento avise de inmediato al 112, ya que una actuación rápida resulta determinante para aumentar las posibilidades de supervivencia de estos animales protegidos.

No es la primera vez que CEMMA culmina con éxito la recuperación de una tortuga marina. Hace ahora un año, la entidad devolvió al mar a la tortuga "Percebeira" que permaneció casi cuatro meses en tratamiento tras ser rescatada en la costa gallega con un cuadro de hipotermia y desnutrición. Después de superar su recuperación en las instalaciones de Nigrán, el animal fue liberado frente a la ría de Vigo, un desenlace que volvió a poner de manifiesto la importancia del trabajo de rehabilitación que desarrolla la coordinadora para proteger esta especie amenazada.