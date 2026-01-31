La Xunta abre el plazo para solicitar las ayudas de acceso al crédito para empresas gallegas

La Xunta de Galicia mantiene abierta una línea de ayudas de acceso al crédito por importe de 19 millones de euros, destinada a reforzar el apoyo financiero a las empresas gallegas. Así lo destacó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien subrayó que este instrumento está actualmente disponible para la presentación de solicitudes.

Esta línea forma parte del conjunto de apoyos financieros gestionados por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que a comienzos de año publicó diferentes programas de ayudas por un importe global cercano a los 181 millones de euros, todos ellos con plazos de solicitud abiertos.

En concreto, la línea de acceso al crédito estará abierta hasta el 30 de septiembre y ofrece préstamos bonificados con plazos de entre tres y 15 años, destinados tanto a inversiones productivas como a necesidades de circulante, incluyendo terrenos, instalaciones, equipamiento, investigación, propiedad intelectual o capital corriente. Los importes oscilan entre 3.000 euros y un millón, y también pueden emplearse para el pago o la reestructuración de deudas.

Además, el programa contempla préstamos para garantías frente a terceros, con importes igualmente comprendidos entre 3.000 euros y un millón de euros y un plazo de un año, reforzando así el acceso a financiación de empresas y autónomos en un momento clave para su competitividad y estabilidad financiera.