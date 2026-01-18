Feijóo promete un nuevo modelo de financiación "justo", "transparente" y negociado entre "todos" si llega a Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este domingo a impulsar en el plazo de un año un sistema de financiación autonómica justo, transparente y negociado entre todas las CCAA si llega a la Presidencia del Gobierno. Al mismo tiempo, pidió a Pedro Sánchez que dé marcha atrás y retire la reforma planteada por el Ejecutivo, rechazada por todas las comunidades salvo Cataluña.

Feijóo y los presidentes autonómicos del PP escenificaron en Zaragoza un frente común contra el nuevo modelo presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aumenta la cesión de IRPF e IVA a las CCAA. Ese rechazo quedó plasmado en la Declaración de Zaragoza, firmada por todos los barones populares, en defensa de la igualdad entre españoles.

“El PP no suscribirá ningún acuerdo que promueva privilegios o desigualdades”, afirmó Feijóo, quien criticó la negociación bilateral con Cataluña y acusó al Gobierno de “desguazar el Estado” para mantenerse en el poder.

El líder popular reiteró que, si gobierna, convocará una Conferencia de Presidentes centrada exclusivamente en financiación y trabajará durante el primer año para acordar un nuevo modelo común antes de llevarlo a las Cortes.