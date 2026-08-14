La Xunta amplía en 2 millones las ayudas para adquisición de viviendas en cascos históricos y protegidas
PLAZOS PARA SOLICITUDES
La Xunta de Galicia duplica hasta los cuatro millones de euros el presupuesto para la compra de vivienda protegida y en cascos históricos, con un plazo de solicitud abierto hasta el 15 de octubre
La Xunta ha ampliado en otros dos millones de euros el crédito de la línea de ayudas a la adquisición de viviendas en cascos históricos y de vivienda protegida, con el objetivo de seguir atendiendo la demanda de la ciudadanía.
La administración autonómica ya abonó los dos millones de las ayudas concedidas en esta convocatoria de 2026, es decir, el 100 % de las 188 aportaciones otorgadas para la compra en centros históricos y de protección oficial.
Con esta ampliación de crédito, el Ejecutivo gallego destina un total de cuatro millones de euros a estas ayudas, financiadas exclusivamente con fondos propios de la comunidad autónoma. Las aportaciones están dirigidas a la compra de inmuebles que deberán convertirse en la residencia habitual y permanente de los compradores.
Según publica este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG), las ayudas para la adquisición en cascos históricos amplían su partida en 280.000 euros y la de vivienda protegida en 1,7 millones. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.
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