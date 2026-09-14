La Xunta anuncia 1.800 nuevas plazas en 25 residencias de mayores, al menos el 60% públicas

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento de Galicia en una imagen de archivo.

La Xunta de Galicia ha aprobado un nuevo Plan de residencias que permitirá crear 1.800 nuevas plazas en 25 centros, de las que al menos el 60% serán de carácter público. Así lo anunció este lunes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, tras la reunión del Consello de la Xunta.

El nuevo plan contempla la puesta en marcha de 24 centros residenciales en concellos de menos de 25.000 habitantes, a los que se sumará el centro de Ribeira ya comprometido por el Ejecutivo gallego. El objetivo es llevar este servicio a localidades que actualmente no disponen de él y favorecer que las personas mayores puedan permanecer en su entorno.

La medida permitirá además, según las previsiones de la Xunta, crear alrededor de un millar de puestos de trabajo vinculados a la construcción y posterior funcionamiento de los nuevos centros.

Residencias agrupadas en 12 lotes

El proyecto se desarrollará mediante 12 lotes, cada uno de ellos formado por una residencia principal, con más de 100 plazas, y una residencia satélite de menor tamaño. Según explicó Fabiola García, esta fórmula busca optimizar los recursos necesarios para poner en marcha la nueva red residencial.

Los ayuntamientos interesados tendrán un mes para adherirse al plan y dispondrán posteriormente de un año para ceder la parcela en la que deberá construirse el centro residencial.

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Criterios de población y envejecimiento

La selección de las localidades se realizará atendiendo a criterios como la demografía y el envejecimiento de la población, aunque uno de los principales objetivos será evitar que las personas mayores tengan que abandonar su entorno habitual.

Por ello, el plan se dirige a concellos de menos de 25.000 habitantes que no disponen actualmente de plazas públicas para personas dependientes y que tampoco se hayan beneficiado de planes anteriores de características similares.

El Gobierno gallego enmarca esta actuación en su objetivo de impulsar 3.500 nuevas plazas residenciales durante esta legislatura. Según la Xunta, aproximadamente la mitad de esa cifra ya estaría en marcha.

El nuevo plan da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate del Estado de la Autonomía de 2025.