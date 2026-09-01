DomusVi abrirá en 2027 su nueva residencia en Ourense

La residencia de DomusVi en A Ponte abrirá finalmente en 2027, según confirma la propia compañía. El edificio donde se ubicará el centro, situado en el número 18 de Vicente Risco, lleva terminado desde hace más de un año y dispone de licencia de apertura municipal, pero su puesta en funcionamiento se demorará todavía hasta el próximo ejercicio.

Las instalaciones cuentan con 116 camas, repartidas entre 84 habitaciones individuales y 16 dobles. DomusVi prevé que, una vez alcance su ritmo normal de actividad, genere más de 60 puestos de trabajo.

Esta apertura permitirá incorporar a la ciudad una de las mayores residencias privadas proyectadas en los últimos años y ampliar de forma relevante la oferta de atención residencial para la tercera edad