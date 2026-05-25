La Xunta aporta 2,5 millones para una nueva edición del Bono Activa Comercio
COMERCIO LOCAL
Tras "el éxito de anteriores convocatorias", la Xunta destina 2,5 millones al Bono Activa Comercio con descuentos de hasta 30 euros para impulsar las ventas del comercio local.
El Consello de la Xunta aprobó este lunes una nueva edición del Bono Activa Comercio, un programa al que destinará 2,5 millones de euros con el objetivo de movilizar hasta 9 millones en ventas en los comercios locales.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el éxito de anteriores convocatorias y explicó que los descuentos podrán alcanzar hasta 30 euros por persona.
El sistema de ayudas se distribuirá por tramos de compra:
- Para compras de entre 20 y 30 euros, el descuento será de 5 euros.
- En facturas de entre 30 y 50 euros, el ahorro ascenderá a 10 euros.
- Si la compra supera los 50 euros, el descuento llegará hasta los 15 euros.
Los cupones podrán descargarse desde este miércoles y estarán disponibles hasta agotar el crédito, que en anteriores ediciones se consumió en apenas unos días.
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