Bono Cultural Joven 2026: nuevas mejoras para ampliar el acceso a la cultura entre los jóvenes
CÓMO SOLICITARLO
El Bono Cultural Joven 2026 incorpora novedades para ampliar su acceso y usos, incluyendo formación y creación artística. Conoce cambios, requisitos y nuevas modalidades de esta ayuda de 400 euros.
El programa del Bono Cultural Joven continúa evolucionando de cara a su edición de 2026 tras la aprobación del nuevo real decreto por parte del Consejo de Ministros. Esta ayuda pública incorpora cambios relevantes orientados a ampliar su alcance y diversificar sus usos.
Nacido como respuesta al impacto de la pandemia en el sector cultural, el Bono Cultural Joven mantiene su objetivo: facilitar el acceso de los jóvenes a productos, servicios y actividades culturales mediante una ayuda directa de 400 euros.
Qué es el Bono Cultural Joven y a quién va dirigido
El bono está destinado a quienes cumplen 18 años durante el año de la convocatoria. Su finalidad es impulsar el consumo cultural y, con las novedades, también fomentar la participación creativa y formativa.
Además, la nueva edición amplía beneficiarios para incluir solicitantes de protección internacional, personas con protección temporal y jóvenes extranjeros extutelados en proceso de regularización.
Novedades principales del Bono Cultural Joven 2026
La edición de 2026 introduce dos cambios clave:
- Por un lado, se refuerza la accesibilidad con la colaboración de entidades del tercer sector, que ayudarán a difundir la convocatoria y facilitar la solicitud a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
- Por otro, se amplían las categorías de uso. Ahora el bono podrá destinarse no solo al consumo cultural, sino también a la creación y formación artística, incluyendo instrumentos musicales, material creativo y cursos culturales presenciales u online.
Según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el objetivo es que la ayuda no sea solo para acceder a la cultura, sino también para hacerla.
Cómo usar el Bono Cultural Joven 2026
Los beneficiarios podrán elegir entre dos modalidades:
Una primera opción permite destinar los 400 euros íntegros a una sola categoría vinculada a formación cultural o creación artística.
La segunda modalidad distribuye la ayuda en tres bloques:
- Hasta 200 euros para artes en vivo, audiovisual, patrimonio y material artístico
- Hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico
- Hasta 100 euros para consumo digital o en línea
Datos de uso y alcance del programa
En 2025, un total de 366.000 jóvenes utilizaron el Bono Cultural Joven, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior y representa alrededor del 70% del público objetivo.
El Gobierno aspira a elevar esta cifra hasta el 85% en la próxima edición. Además, el índice de uso indebido es reducido, en torno al 0,3%, según los datos oficiales.
Cine Sénior: otro programa cultural que se renueva
También se ha aprobado la renovación del programa Cine Sénior, vigente entre julio de 2026 y junio de 2027.
Esta iniciativa permite a personas de 65 años o más acudir al cine los martes por 2 euros en salas adheridas. Según la Federación de Cines de España, la edición anterior superó los 1,6 millones de espectadores sénior.
Un impulso continuado a la cultura
Con estas medidas, el Ejecutivo refuerza su apuesta por el acceso a la cultura en todas las edades, consolidando el Bono Cultural Joven y el Cine Sénior como dos de sus principales programas de apoyo cultural.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA SALUD DE DORMIR
La mitad de los gallegos tiene problemas de sueño
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
El Gobierno apuesta por una inversión masiva en ciencia
Lo último
SEGUNDO DE BACHILLERATO
Galería | El IES Otero Pedrayo despide a 140 alumnos en una emotiva graduación
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada Ourense: Buses, lo medible no es opinable