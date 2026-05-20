Bono Cultural Joven 2026: nuevas mejoras para ampliar el acceso a la cultura entre los jóvenes

El programa del Bono Cultural Joven continúa evolucionando de cara a su edición de 2026 tras la aprobación del nuevo real decreto por parte del Consejo de Ministros. Esta ayuda pública incorpora cambios relevantes orientados a ampliar su alcance y diversificar sus usos.

Nacido como respuesta al impacto de la pandemia en el sector cultural, el Bono Cultural Joven mantiene su objetivo: facilitar el acceso de los jóvenes a productos, servicios y actividades culturales mediante una ayuda directa de 400 euros.

Qué es el Bono Cultural Joven y a quién va dirigido

El bono está destinado a quienes cumplen 18 años durante el año de la convocatoria. Su finalidad es impulsar el consumo cultural y, con las novedades, también fomentar la participación creativa y formativa.

Además, la nueva edición amplía beneficiarios para incluir solicitantes de protección internacional, personas con protección temporal y jóvenes extranjeros extutelados en proceso de regularización.

Novedades principales del Bono Cultural Joven 2026

La edición de 2026 introduce dos cambios clave:

Por un lado, se refuerza la accesibilidad con la colaboración de entidades del tercer sector, que ayudarán a difundir la convocatoria y facilitar la solicitud a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por otro, se amplían las categorías de uso. Ahora el bono podrá destinarse no solo al consumo cultural, sino también a la creación y formación artística, incluyendo instrumentos musicales, material creativo y cursos culturales presenciales u online.

Según el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el objetivo es que la ayuda no sea solo para acceder a la cultura, sino también para hacerla.

Cómo usar el Bono Cultural Joven 2026

Los beneficiarios podrán elegir entre dos modalidades:

Una primera opción permite destinar los 400 euros íntegros a una sola categoría vinculada a formación cultural o creación artística.

La segunda modalidad distribuye la ayuda en tres bloques:

Hasta 200 euros para artes en vivo, audiovisual, patrimonio y material artístico

Hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico

Hasta 100 euros para consumo digital o en línea

Datos de uso y alcance del programa

En 2025, un total de 366.000 jóvenes utilizaron el Bono Cultural Joven, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior y representa alrededor del 70% del público objetivo.

El Gobierno aspira a elevar esta cifra hasta el 85% en la próxima edición. Además, el índice de uso indebido es reducido, en torno al 0,3%, según los datos oficiales.

Cine Sénior: otro programa cultural que se renueva

También se ha aprobado la renovación del programa Cine Sénior, vigente entre julio de 2026 y junio de 2027.

Esta iniciativa permite a personas de 65 años o más acudir al cine los martes por 2 euros en salas adheridas. Según la Federación de Cines de España, la edición anterior superó los 1,6 millones de espectadores sénior.

Un impulso continuado a la cultura

Con estas medidas, el Ejecutivo refuerza su apuesta por el acceso a la cultura en todas las edades, consolidando el Bono Cultural Joven y el Cine Sénior como dos de sus principales programas de apoyo cultural.