La Xunta aprueba el lanzamiento de 1.200 plazas de empleo público para 2026

La Xunta anunció el lanzamiento de una oferta de empleo pública que incluye 1.200 plazas para 2026. Así lo anunció Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en rueda de prensa tras la celebración del Consello.

Rueda informó que el 70% de estas plazas serán de acceso libre mientras que, el 30% restante se destinarán a promoción interna. En total serán 811 plazas para nuevos funcionarios y 391 para los que ya forman parte de la administración.

Del total de las plazas de acceso libre, 370 son para cuerpos de administración general, 330 para administración especial y más de 90 para personal laboral. En cuanto a las plazas correspondientes a la promoción interna, 300 serán para funcionarios de carrera y 91 para “seguir el proceso ya iniciado en anteriores ofertas de funcionarización del personal laboral fijo”.

Apuntar que el 12% del total de las plazas se van a destinar a personas con discapacidad. “Cinco puntos por encima del mínimo que marca la ley”, comentó Rueda ante los medios de comunicación.

El presidente de la Xunta informó que en esta oferta la administración agota la tasa máxima de reposición que permite el Estado y que esta oferta de empleo público será presentada a los sindicatos en los próximos días.