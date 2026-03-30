La Xunta aprueba un plan anticrisis por 157 millones frente a los efectos de la guerra

El Consello de la Xunta ha aprobado un plan anticrisis por 157 millones de euros frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

En rueda de prensa, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que se busca "atender a los sectores que están experimentando en este momento más dificultades y a las familias más vulnerables".

Este plan incluye 62 millones relativos a préstamos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a empresas afectadas, 45 millones con ayudas específicas para el sector primario y 23 millones para reforzar las medidas sociales. A esto suma unos 120 millones de euros que la Xunta dejará de ingresar en impuestos por el plan aprobado por el Gobierno central, por lo que cifra el global de aportación en 277 millones.

Al respecto, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha realizado diferentes peticiones al Gobierno central en este contexto, que pasen por una flexibilización de la regla de gasto y de la ejecución de los fondos del mecanismo de recuperación, así como un decreto ley de revisión excepcional de precios para "evitar una paralización de obras públicas", entre otras cuestiones.