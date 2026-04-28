La Xunta aumenta en un 50% las ayudas para materiales didácticos en lengua gallega para 2026

La Xunta de Galicia incrementa un 50% las ayudas a la edición en lengua gallega de recursos didácticos curriculares para niveles no universitarios al elevar la aportación para este año hasta los 300.000 euros. Así se recoge en la convocatoria que publica este martes en el Diario Oficial de Galicia la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para materiales en formato impreso o digital.

El objetivo de esta línea de ayudas, dirigida a las empresas del sector editorial, es fomentar la elaboración y publicación de recursos didácticos curriculares en gallego en la enseñanza reglada y así favorecer el tejido de la industria editorial gallega. Aquellas que cumplan los requisitos deberán enviar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Xunta hasta el 22 de mayo.

En el marco de esta medida serán subvencionables los recursos realizados en soportes impresos o digitales. Quedarán excluidos los libros de creación literaria, diccionarios, enciclopedias, libros de bibliófila, volúmenes de difusión gratuita, publicaciones de clubes de lectura o similares, obras que no sean primera edición o proyectos con contenidos idénticos a los ya subvencionados en algunas de las tres últimas convocatorias.

Los materiales editados en soporte impreso deberán tener un tiraje mínimo de 1.000 ejemplares, mientras que en digital o audiovisual será de 500. Las publicaciones electrónicas, por su naturaleza, no están sujetas a este requisito y, de editarse en algún soporte tangible (memoria USB, CD, DVD u otros), el tiraje mínimo será de 50 ejemplares.

Los proyectos presentados serán valorados por una comisión en función de su originalidad y de su calidad, que se medirá en función de la adaptación de los materiales al currículo oficial, del tipo de actividades propuestas, de la relación de los contenidos con los intereses y conocimiento del alumnado a lo que se destina, del tratamiento de los valores democráticos, de la adecuación a la realidad cultural y social de Galicia y, también, de la calidad lingüística.

Además, los materiales destinados a la formación profesional específica o al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo obtendrán un incremento final de la puntuación global de un 20%.