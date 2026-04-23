7 de cada 10 galegos xa leen en galego: a lingua gaña peso nos hábitos de lectura
DÍA DO LIBRO
O uso do galego na lectura medra con forza ata o 72% da poboación, nun contexto no que Galicia lidera os índices de lectura en España e o sector editorial vive un dos seus mellores momentos
Ler en galego deixou de ser algo minoritario para converterse nun hábito cada vez máis estendido: sete de cada dez persoas en Galicia len en galego, un dato que confirma o avance da lingua na comunidade e no día a día na cidadanía.
Segundo o último informe de hábitos lectores de 2025, a lectura en galego medrou nove puntos nun só ano, ata acadar o 72% da poboación. Unha evolución que reflicte un cambio progresivo nas preferencias lingüísticas, ligado tamén á maior oferta editorial.
Máis alá do idioma, Galicia consolídase como unha sociedade lectora: o 96,5% da poboación maior de 14 anos le en calquera formato, situándose por riba da media estatal. Ademais, sete de cada dez lecturas son libros, o que reforza o peso deste formato.
Máis dixital, máis audio… e máis galego
O cambio tamén se percibe nos formatos. A lectura dixital continúa en ascenso, mentres que os audiolibros gañan protagonismo, sumando novos usuarios e ampliando as opcións de acceso á lectura.
Este impulso chega nun momento especialmente positivo para o sector editorial galego. No último ano publicáronse arredor de 3.000 títulos, dos que uns 2.000 foron en galego, é dicir, preto do 60% do total.
Un sector en crecemento
As cifras económicas tamén acompañan esta tendencia: a facturación do sector acadou os 27,6 millóns de euros, con máis da metade correspondente a publicacións en galego.
En conxunto, os datos amosan unha realidade clara: Galicia le máis e faino cada vez máis na súa propia lingua, consolidando un cambio cultural que se percibe directamente nos hábitos da sociedade.
También te puede interesar
POLÉMICA EN SANTIAGO
La Xunta rechaza los tubos en las gárgolas del Obradoiro en Santiafo
Lo último
INVERSIÓN RÉCORD
Caamaño avala la xestión de la Xunta en la sanidad de Ourense
COMERCIO LOCAL
El comercio ourensano se vuelca en el Día de la Madre