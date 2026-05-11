La Xunta avanza que el sistema de alertas frente al calor se activará a partir de junio

El Consello de la Xunta analizó el informe sobre la puesta en marcha, el próximo 1 de junio, del sistema de alerta temprana para la detección de episodios de calor, que estará operativo hasta el 30 de septiembre y cuyo objetivo es anticipar riesgos, mejorar las predicciones y proteger a la población.

Este sistema permitió anticipar episodios adversos adaptándose a la nueva realidad climática y mejorando la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y de emergencias.

La Xunta explicó que se trataba de transformar la información científica en acción pública útil, reforzando la capacidad del Gobierno gallego para proteger, anticiparse y responder ante los nuevos desafíos climáticos.

El sistema tuvo capacidad para detectar situaciones más complejas y ajustadas a la realidad climática mediante el uso de datos de alta resolución y análisis a nivel municipal. Trabajó con valores medios diarios establecidos a partir de referencias en cada uno de los ayuntamientos gallegos.

Esta información detallada fue posible gracias a la red de 160 estaciones meteorológicas de las que dispone la Xunta de Galicia distribuidas por todo el territorio. A partir de esos datos, Meteogalicia empleó un modelo de predicción de alta resolución capaz de pronosticar las temperaturas con hasta tres días de antelación.

En función de esa previsión, y tras evaluar los umbrales, se notificaron avisos amarillo, naranja o rojo, teniendo en cuenta la duración e intensidad del episodio de calor.

Durante el verano pasado se activaron alertas por altas temperaturas en 23 jornadas, incluido un episodio de 16 días consecutivos entre el 2 y el 17 del mes de agosto.