La Xunta convoca ayudas para la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones: cómo solicitarlo

Los vehículos eléctricos y de bajas emisiones son los principales beneficiarios del programa de ayudas a la renovación del parque móvil.

La Xunta de Galicia convocará a lo largo de este mes de enero una nueva edición del programa Renova o teu Vehículo, una línea de ayudas destinada a fomentar la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones tanto por parte de particulares como de empresas.

El programa, gestionado por la Consellería de Economía e Industria a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), contará con un presupuesto total de 3,5 millones de euros y prevé contribuir a la venta de alrededor de 1.600 automóviles eficientes. Las ayudas alcanzarán hasta 4.000 euros por vehículo, cantidad que se incrementa hasta 4.600 euros en el caso de familias numerosas.

Cuantías, quién puede pedir las ayudas y cómo

Desde el pasado 31 de diciembre y hasta el 15 de septiembre de 2026 permanece abierto el plazo para que los concesionarios se adhieran al programa como entidades colaboradoras. La Administración autonómica abonará directamente la ayuda al establecimiento de venta, evitando que el beneficiario tenga que adelantar el importe.

Las subvenciones se dirigen a la adquisición de vehículos nuevos, turismos o furgonetas, que cumplan criterios de eficiencia energética y cuyo precio no supere los 42.000 euros, ampliables hasta 47.000 euros en el caso de automóviles eléctricos con una autonomía superior a 30 kilómetros en modo eléctrico.

Para acceder a estas ayudas será imprescindible acreditar la baja definitiva de un vehículo antiguo para achatarrar, con una antigüedad mínima de diez años en el caso de los turismos y de cinco años para las furgonetas. Cada particular podrá beneficiarse de la compra de un único vehículo, mientras que los autónomos y empresas podrán optar a ayudas para un máximo de diez unidades.