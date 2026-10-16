La Xunta bajará el IRPF y los impuestos por la compra de vivienda en Galicia en 2027

La Xunta de Galicia ha aprobado este viernes sus presupuestos para 2027, que ascienden a 15.158 millones de euros, un 6,4% más que los actuales, e incorporan nuevas rebajas fiscales que afectarán al IRPF, a la compra de vivienda nueva y a la transmisión de empresas familiares.

Las medidas, recogidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos, buscan aliviar el impacto de la inflación y facilitar el acceso a la vivienda, según ha explicado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras el Consello extraordinario.

Rebaja del IRPF con efecto retroactivo

Una de las principales novedades es la reducción de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, que tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Esto permitirá que los contribuyentes se beneficien de la medida en su próxima declaración de la renta. Rueda ha destacado que se trata de la quinta rebaja de este impuesto impulsada por la Xunta en los últimos 12 años.

Relacionado El calor y la sequía hacen que la Xunta amplíe la alerta contra incendios

Menos impuestos al comprar una vivienda nueva

En materia de vivienda, el Gobierno gallego reducirá el tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados del 1,5% al 1,2%, una rebaja de tres décimas aplicable a todas las operaciones sujetas a este tributo.

Este impuesto afecta, entre otras operaciones, a la compra de viviendas nuevas formalizada mediante escritura pública. Además, las transmisiones de viviendas protegidas sujetas a este impuesto tributarán al 0%, según ha anunciado el presidente de la Xunta.

Facilidades para heredar empresas familiares

Las nuevas medidas fiscales también incluyen cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones para favorecer el relevo generacional de las empresas familiares.

Hasta ahora, los beneficios fiscales estaban reservados a familiares con vínculos de consanguinidad. La Xunta ampliará su aplicación a familiares hasta el tercer grado de afinidad.

Asimismo, podrán acogerse a estas ventajas los trabajadores que acumulen diez años en la empresa o cinco años en puestos directivos, con el objetivo de facilitar la continuidad de los negocios.