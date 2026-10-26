La Xunta congela en 2027 los peajes de la AG-55 y la AG-57 y reserva 326 millones para vivienda

La Xunta de Galicia mantendrá congelados en 2027 los peajes de las autopistas autonómicas AG-57, que conecta Vigo con Baiona, y AG-55, entre A Coruña y Carballo. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmó la medida este lunes durante su comparecencia en la comisión parlamentaria para presentar los presupuestos de su departamento, que también mantendrán las bonificaciones actuales.

"Un año más, congelamos los peajes de nuestras autopistas autonómicas, AG-55, AG-57, blindando las bonificaciones", destacó la responsable autonómica.

520 millones para vivienda

Las cuentas de la Consellería crecen un 5%, hasta los 588 millones de euros. La vivienda concentra buena parte de los recursos, con una partida global de 520 millones, un 50% más que el año anterior. De esa cantidad, 326 millones se destinarán a construir nuevas viviendas, el doble que en 2026, según las cifras presentadas por Allegue.

Relacionado El noroeste de España se une para que la Unión Europea ponga fin a los peajes

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) contará con 293 millones de euros, un 8,5% más, mientras que la sociedad pública de vivienda Vipugal elevará sus recursos un 188%, hasta los 224 millones. Además, la Xunta destinará 2,7 millones de euros a la rehabilitación del casco histórico de Vigo.

En el ámbito de las infraestructuras, la Axencia Galega de Infraestruturas dispondrá de 265 millones de euros.

Cambios en el acceso a la vivienda pública

La conselleira también avanzó medidas incluidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Entre ellas figura una reserva del 20% de las nuevas viviendas de promoción pública para personas inscritas en el registro de demandantes desde hace más de cinco años. La medida se aplicará tanto al cupo general como a los cupos específicos.

Allegue también se refirió a las viviendas de Casa 47 y aseguró que la entidad "no podrá alquilar pisos por 800 euros en Vigo".

La responsable autonómica defendió que el compromiso de la Xunta en materia de vivienda "empieza a materializarse" con la entrega de llaves a los beneficiarios.