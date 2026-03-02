La Xunta convocará este año 1.500 plazas de empleo público

La Xunta de Galicia tendrá convocadas a finales de este año más del 80% de las plazas de Administración general comprometidas en esta legislatura, ya que la oferta de empleo público en Galicia será de 3.296 plazas a finales de 2026, lo que supone el 82% de las 4.000 nuevas plazas que el Gobierno gallego se comprometió a convocar para renovar el personal empleado público de la Administración autonómica; así lo detalló el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien presentó al Consello da Xunta un informe sobre los procesos selectivos que se van a convocar en este 2026, así como un balance de las convocatorias en marcha desde el comienzo de la legislatura.

Después, el presidente Alfonso Rueda, informó del balance de ofertas de empleo público (OPE) integradas en la planificación del Ejecutivo autonómico y, en concreto, de las plazas para la Administración xeral que se convocarán a partir de abril y que, según ha precisado, se aproximan a las 1.500.

“Cando remate este ano 2026 estarán convocadas máis do oitenta por cento das prazas de Administración xeral que se comprometeran ao principio da lexislatura. Estarán convocadas 3.296, das cales 2.029 están na OPE deste ano”, resumió, antes de concretar que, de ellas, 539 ya fueron convocadas porque se corresponden con el servicio de defensa contra incendios y se hizo “con tempo”.

Las otras 1.490 restantes, dijo, se irán convocando a partir de abril y los primeros ejercicios de los procesos selectivos de estas plazas tendrán lugar en el mes de octubre. La previsión es que, “como muy tarde”, en el caso de los procedimientos que más se prolonguen, estarán finalizados en septiembre de 2027. La Xunta proporcionará un calendario detallado para facilitar el trabajo y la preparación a los opositores.

Recurso estratégico

El Consello de la Xunta aprobó además el acuerdo relativo a la Estrategia gallega del paisaje Horizonte 2030. Este plan pionero situará al paisaje como el eje central de todas las políticas autonómicas para los próximos años, respaldado por una dotación presupuestaria que asciende a cerca de 207 millones de euros para un periodo de ejecución de cinco años.

Por primera vez, el Gobierno gallego implementa una estrategia global en la que se identifican y coordinan las actuaciones sectoriales de todas las consellerías que puedan tener incidencia en el territorio. Esta actualización normativa y estratégica da continuidad al trabajo previo del Instituto de Estudios del Territorio en un escenario marcado “pola loita activa contra o cambio climático”, afirma la Xunta, y explica que el reto principal de la estrategia “non só consolidar a paisaxe como valor ambiental, cultural e social, senón tamén como recurso estratéxico para un desenvolvemento territorial máis cohesionado, sostible e resiliente”.

El eje de recuperación y restauración paisajística cuenta con un presupuesto de 10,7 millones de euros para rehabilitar áreas antropizadas y entornos naturales severamente afectados por incendios forestales.

Galicia presume de cuentas sólidas y gasto social reforzado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recalcó ayer que Galicia cerró el 2025 en una situación de “equilibrio”, manteniendo un “alto nivel de execución orzamentaria e sen déficit”, lo que permitió reforzar las políticas de gasto en servicios públicos.

Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, que analizó el informe presentado por la Consellería de Facenda e Administración Pública relativo al avance de cierre del ejercicio del pasado año.

El documento, según ha indicado el Gobiero gallego, destaca la ejecución de los gastos corrientes, vinculados principalmente a los servicios públicos, que llegó al 106% de los créditos iniciales, aumentando en 555 millones de euros. Refleja, también, la buena ejecución del presupuesto, que se sitúa en el 97,4% -el resto son fondos europeos que se ejecutan en varias anualidades-, y de los fondos propios, que llega al 101 % de los créditos iniciales.

El esfuerzo inversor de la Xunta, detalló el presidente, consigue el 14,6% y el ahorro bruto los 1.359 millones de euros, “o que permite financiar maiores investimentos sen necesidade de acudir ao endebedamento”. La solvencia financiera de Galicia hace posible reforzar “a prestación de servizos de carácter social”, apuntó; esto es, el gasto en sanidad, en educación, en políticas sociales, además de seguir entre las comunidades autónomas más inversoras.

En lo relativo los ingresos, consiguen una ejecución del 98,8%, destacando los tributarios, que crecen un 6%, con una recaudación de 8.371 millones de euros.