A Xunta promove o fermosismo cunha dotación de 2 millóns de euros

CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destaca que o primeiro día xa se rexistrou o 70% das solicitudes e que nos primeiros 16 minutos se acadaron peticións suficientes para esgotar o crédito dunha convocatoria coa que a Xunta de Galicia mobiliza 2 millóns de euros para impulsar o fermosismo en toda Galicia

A conselleira Ángeles Vázquez, durante a súa visita a unha vivenda rehabilitada ao abeiro das axudas ao fermosismo en Monforte de Lemos. | Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia reforza a súa aposta pola cultura do "fermosismo" cunha dotación de 2 millóns de euros para as axudas destinadas á corrección de impactos paisaxísticos en vivendas particulares. A elevada demanda rexistrada desde o primeiro minuto confirma o crecente interese cidadán por esta liña de financiamento.

Desde a Xunta de Galicia salientan que o mesmo día da apertura do prazo xa se recibiu o 70% do total das solicitudes. En concreto, das case 1.700 peticións presentadas, máis de 1.200 chegaron durante a primeira xornada.

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, subliñou en Monforte de Lemos que “nos primeiros 16 minutos xa se recibiu o número de solicitudes preciso para esgotar o crédito, de concederse todas”, unha cifra que exemplifica a excelente acollida do programa.

Sexto ano consecutivo impulsando o paisaxe

Este é o sexto ano consecutivo no que a Consellería impulsa estas axudas dirixidas a particulares para pequenas intervencións cun impacto visual positivo na contorna. A convocatoria de 2026 duplica o orzamento do exercicio anterior, pasando de 1 a 2 millóns de euros.

Tendo en conta que en 2025 se concederon 348 axudas, a previsión é que este ano poidan atenderse arredor de 700 solicitudes en toda Galicia.

Entre 2021 e 2025, a Xunta concedeu preto de 7 millóns de euros que beneficiaron a máis de 2.500 familias en 279 concellos galegos —case o 90% do total—. O investimento total mobilizado nese período supera os 12 millóns de euros, xa que as axudas cobren ata o 70% do orzamento subvencionable e as persoas propietarias achegan o resto.

A provincia de Lugo consolídase como referente nesta iniciativa. O ano pasado concentrou o 41% das axudas concedidas en Galicia e, na convocatoria actual, preto do 30% das solicitudes proceden de municipios lucenses. Desde o inicio do programa, na provincia concedéronse arredor de 2,3 millóns de euros que mobilizaron máis de 4,5 millóns para a execución de 802 actuacións en 63 concellos.

