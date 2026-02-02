La Xunta da un mes al Gobierno para enviarle la documentación de la AP-9 en Europa o irá al juzgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que su Ejecutivo ha decidido este lunes dar un mes de plazo al Gobierno central para que le remita documentación sobre el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) en relación a la prórroga de la AP-9 o llevará el asunto a los tribunales.

Lo ha trasladado al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia ante los medios en la que ha recordado que hace más de tres meses que la Xunta pidió al Ministerio de Transportes que le facilitase la documentación enviada por la Comisión Europea (CE), que considera ilegal la prórroga autorizada en su día por el Ejecutivo central cuando lo presidía el 'popular' José María Aznar; así como la respuesta del propio Gobierno español a Europa.

"No tuvimos ningún tipo de respuesta, volvimos a insistir y hoy acordamos dar un plazo. Si en el plazo de un mes no se nos aporta lo solicitado, emprenderemos acciones judiciales y entablaremos un recurso contencioso administrativo por esta falta de respuesta del Gobierno central", ha advertido Rueda.

El presidente gallego ha incidido en que el Parlamento acordó "por unanimidad" que lo más favorable, aprovechando la coyuntura europea, era el "rescate" y posterior transferencia de la titularidad de esta infraestructura estratégica para Galicia.

"Es la mejor, la única solución", ha incidido Rueda, quien ha lamentado que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez se haya manifestado hasta ahora en sentido "negativo" y que, mientras se efectúan rebajas de peajes en otros puntos de España, en la AP-9 sigan al alza cada nuevo ejercicio.

El PPdeG crítica el rechazo al traspaso de la AP-9 del Gobierno y le recuerda que rescata autopistas en otros territorios

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado el rechazo a traspasar la AP-9 por parte del Gobierno y le ha recordado que rescata autopistas en otros territorios. "No entendemos por qué en otros territorios sí y en Galicia no", ha sostenido.

Así se ha pronunciado en declaraciones remitidas a los medios después de que en la jornada del domingo trascendiese que el Ejecutivo estatal, en una respuesta escrita a una pregunta de senadores gallegos del PP, defiende que el contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la AP-9 "está plenamente en vigor" y, por tanto, "no procede su rescate".

"No estamos de acuerdo con esa respuesta que nos da el Gobierno de Sánchez", ha trasladado Paula Prado, que ha pedido al Ejecutivo estatal que "abandone ese agravio a Galicia".

La número dos del PP gallego ha sostenido que es el momento de que el Gobierno sea "valiente" y que "proceda al rescate y liberalización de la AP-9".

En este sentido, ha asegurado que "se está haciendo en otros territorios". "Pedimos para Galicia el mismo trato que está haciendo el Gobierno en otras partes de España", ha insistido.

Paula Prado ha demandado una AP-9 "gallega" y "libre de peajes" por ser "una infraestructura clave para la comunidad.

"Por tanto, seguiremos reivindicando que la AP-9 sea gallega y que se liberalicen esos peajes, porque es clave para nuestra economía", ha insistido para calificar de "injusticia" para la economía gallega que "se siga dando esta sitaución".