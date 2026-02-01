“No” rotundo del Gobierno a rescatar la AP-9 y el fin del peaje

El Gobierno respondió a los senadores populares gallegos que “no procede su rescate” respecto a la AP-9, tras las preguntas presentadas por el PPdeG en el Senado. El partido lamentó que el Ejecutivo de Sánchez se niegue a rescatar la concesión de la autopista, cuyo coste, según la Xunta, sería de 2.356 millones de euros, prácticamente equivalente a las bonificaciones que asumirá el Estado hasta el final de la concesión. Por ello, el PPdeG considera que el Gobierno “tiene que finalizar ya con el agravio a Galicia”.

Los populares critican también la “falta de transparencia”, acusando al Ejecutivo de “ampararse en la confidencialidad” del expediente abierto por la Comisión Europea, que investiga posibles violaciones de las reglas de competencia en las prórrogas concedidas a Audasa, la última bajo el mandato de Aznar. El Gobierno defendió que “la información relativa al mismo está sujeta a la confidencialidad”, lo que el PPdeG considera “una excusa para mantener una situación agónica respecto a la AP-9, donde los únicos perjudicados son los gallegos”.

Esta semana, el PSOE votó en el Parlamento de Galicia a favor de que se demandara toda la documentación del expediente europeo, siguiendo una iniciativa del PPdeG que salió aprobada por unanimidad con los votos socialistas y del BNG. En los últimos meses, la Cámara autonómica también ha solicitado en varias ocasiones el traspaso de la autopista a Galicia y la eliminación de los peajes, peticiones que no han sido atendidas.